Sensationeller Fund in Israel

Knochen eines unbekannten Urmenschen entdeckt

25.06.2021, 12:55 Uhr | dpa, hak, t-online

Fund stellt bisherige These in Frage: Israelischen Forscher haben außergewöhnliche Knochenreste entdeckt. (Quelle: KameraOne)

In Israel haben Forscher die Knochen eines bisher unbekannten Urmenschen gefunden. Er habe bis vor rund 130.000 Jahren in der Levante gelebt.

Überreste des Urmenschen, den das Forscherteam als Nesher Ramla Homo bezeichnet, seien in der Nähe von Ramla bei Tel Aviv gefunden worden. Der nun weise Ähnlichkeiten mit in Israel und Eurasien gefundenen Überresten anderer Urmenschen auf, die vor rund 400.000 gelebt hätten.

"Die Entdeckung einer neuen Gruppe von Urmenschen in dieser Region, die den Populationen der Neandertal-Vorfahren in Europa ähnelt, rüttelt an der vorherrschenden These, dass die Neandertaler aus Europa stammten", hieß es in der Mitteilung der Universität. Es weise vielmehr darauf hin, "dass zumindest einige Vorfahren der Neandertaler aus der Levante kamen". Die Forscher präsentieren ihre Arbeit im Fachjournal "Science".

