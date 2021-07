Unglück

Dutzende nach Schlammlawine in Japan vermisst - drei Tote

05.07.2021, 07:41 Uhr | dpa

Retter suchen nach Opfern an der Stelle eines Schlammrutsches in Izusan in Atami, Präfektur Shizuoka, südwestlich von Tokio. Foto: Uncredited/Kyodo News via AP/dpa. (Quelle: dpa)