Im bayerischen Augsburg

Nach Spielplatzunglück: Kleines Mädchen tot

11.07.2021, 15:16 Uhr | t-online

Ein Baum begrub das Kind und seine Mutter auf einem Spielplatz in Augsburg unter sich. Das Mädchen wurde reanimiert, am Ende starb das Kind aber doch.

Am Samstagabend ist das junge Mädchen gestorben, dass in Augsburg auf einem Spielplatz unter einem Baum begraben wurde. Am Vormittag stürzte der Baum auf den Spielplatz, das zweijährige Kind wurde mit seiner Mutter darunter eingeklemmt. Einsatzkräfte reanimierten das Mädchen auf dem Spielplatz - doch am Abend starb die Zweijährige dann doch.



Ihre Mutter überlebte das Unglück schwer verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten Mitarbeiter einer Firma, die in der Nähe des Spielplatzes arbeiteten, den Baum mit einem Teleskoplader angehoben und die Mutter und ihr Kind befreit.



Ein Geschwisterkind und ein Arbeiter seien von einem Kriseninterventionsteam betreut worden. Weshalb der Baum fiel, sei weiterhin unklar, sagte der Sprecher.