Unglück in Bayern

Zug erfasst Auto – 39-jähriger Fahrer stirbt

17.07.2021, 11:18 Uhr | dpa

Ein unbeschrankter Bahnübergang: Ein Mann ist in seinem Pkw gestorben. (Symbolbild) (Quelle: Thomas Eisenhuth/imago images)

An einem unbeschrankten Bahnübergang im bayerischen Urmersbach ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Ein Regionalzug erfasste seinen Wagen.

Ein 39 Jahre alter Mann ist mit seinem Wagen von einer Regionalbahn erfasst worden und gestorben. Nach Angaben der Polizei überquerte der Autofahrer am Freitagabend mit seinem Pkw einen unbeschrankten Bahnübergang in Urmersbach (Landkreis Cochem-Zell in Bayern).



Dabei wurde sein Fahrzeug von dem Zug erfasst. Der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache werden derzeit noch ermittelt.