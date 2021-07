Ultraleichtflugzeug in Hildesheim abgestürzt: Zwei Tote

Identität der Insassen unklar

Ultraleichtflugzeug in Hildesheim abgestürzt – zwei Menschen tot

21.07.2021, 13:28 Uhr | dpa

Unglück auf einem Flugplatz: In Hildesheim ist ein Tragschrauber mit zwei Insassen abgestürzt. Offenbar war die Maschine gegen einen Zaun geflogen. Die beiden Insassen starben.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Hildesheim sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine sei auf einem Freigelände des Flugplatzes abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Leichtflugzeug, ein sogenannter Tragschrauber, beim Landeanflug in einen Zaun geraten und abgestürzt. "Angrenzend an das Gelände des Flugplatzes in Hildesheim sitzt eine Firma, zu der der Zaun gehört", erklärte der Sprecher t-online.



Nähere Informationen zu den beiden Insassen, die starben, gibt es bislang nicht. Die Flugsicherung Braunschweig sei mit der Unfallaufnahme beauftragt worden.

Am Boden habe es keine Verletzten oder sonstige Schäden gegeben, sagte der Sprecher. Die Absturzstelle sei großräumig abgesperrt worden.