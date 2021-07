In Wagen eingeklemmt

Auto fliegt 100 Meter weit – Personen lebensgefährlich verletzt

29.07.2021, 09:02 Uhr | dpa, t-online

Unfall in Bad Salzuflen: Das Auto war von der Straße abgekommen und rund 100 Meter durch die Luft geflogen und in einem Waldweg aufgeschlagen. (Quelle: Daniel Hobein/Feuerwehr Bad Salzuflen)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt. Die Einsatzkräfte mussten mit schwerem Gerät die Insassen befreien. Die Unfallursache ist noch unklar.

In Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei zum Teil lebensgefährlich verletzten Personen gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Auto am frühen morgen von einer Landstraße abgekommen, rund 100 Meter weit durch die geflogen und auf einem Waldweg gelandet. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei Insassen in dem Wagen eingeklemmt.

Die Verletzten mussten mit schwerem Gerät aus dem Auto befreit werden. Dabei waren unter anderem 30 Feuerwehrleute sowie drei Rettungswagen und Notärzte mindestens zwei Stunden im Einsatz. Alle Insassen wurden in Krankenhäusern weiter behandelt. Die Unfallursache ist noch unklar.