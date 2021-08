Animation zeigt herannahende Hitze

Hier wird es in den nächsten 24 Stunden richtig heiß

Nach eher milden Temperaturen wird es vielerorts nun wieder hochsommerlich. Der Grund dafür sind subtropische Luftmassen. Doch die bringen nicht nur Hitze.

Jetzt kommt der Sommer endgültig zurück: Heiße Luftmassen aus Südeuropa und Nordafrika lassen zum Wochenende hin auch in Deutschland die Temperaturen kräftig steigen. Vielerorts schießt das Thermometer in die Höhe. Dabei können sich viele Regionen über trockenes Wetter freuen. Doch die subtropischen Luftmassen bringen nicht nur Sommerfreude zurück.









Wo es in den kommenden 24 Stunden heiß wird, wie das Wetter in Ihrer Region wird und in welchen Gebieten die kurze Hitzewelle für besonders hohe Temperaturen sorgt, sehen Sie in unserer Animation im Video direkt hier oder oben.