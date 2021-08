Wettervorhersage im Video

Bis zu 33 Grad – doch örtlich gibt es starke Unwetter

Nach wochenlang stark wechselhaftem Wetter ist endlich sommerliches Wetter in Aussicht. Die 30-Grad-Marke wird geknackt – doch es gibt auch Unwetter. Am Wochenende ist das Wetter zweigeteilt.

Nach wochenlang wechselhaftem Wetter wird es nun endlich wieder sommerlich. Die 30-Grad-Marke wird geknackt – doch es gibt auch Unwetter. Und am Wochenende ist das Wetter zweigeteilt.



In vielen Regionen Deutschlands muteten die vergangenen Tage nicht wirklich nach Sommer an. Es herrschten herbstliche Temperaturen. Nach kalten Augusttagen wird es nun wärmer, gleichzeitig wird es in einigen Gebieten Deutschlands ungemütlich. Am Wochenende kommt es dann darauf an, wo Sie wohnen, wenn Sie die Sonne genießen wollen.

Ob in Ihrer Region am Wochenende die Sonne scheinen wird und welche Temperaturen in Ihrem Heimatort erreicht werden, sehen Sie in unseren Wetterkarten und anhand der Ausführungen unserer t-online-Kolumnistin und Meteorologin Michaela Koschak oben im Video oder wenn Sie hier klicken.



Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.