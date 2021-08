Im Video: "Feuersturm" in Russland

Feuerwehrleute von 40 Meter hohen Flammen eingekesselt

Ein sogenannter „Feuersturm" hat Feuerwehrleute in Russland am Dienstag fast das Leben gekostet. Die Brandbekämpfer waren zu einem Waldbrand in der Teilrepublik Mordowien ausgerückt. (Quelle: Reuters)

Verheerende Waldbrände setzen Russland immer stärker zu. Nun mussten Feuerwehrleute sogar um ihr Leben fürchten, nachdem sie von den Flammen eingekesselt wurden. Videos zeigen das Drama.

In Zentralrussland nimmt die Zahl an Waldbränden dramatisch zu. In der Teilrepublik Mordowien, südöstlich von Moskau, gerieten nach Ministeriumsangaben Feuerwehrleute in Lebensgefahr, die von Flammen eingeschlossen wurden.

"Es war ein Feuersturm, ein Sturm aus Asche", sagt der Feuerwehrmann Michail Tschirkow im Videointerview. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation Greenpeace stellen die Waldbrände in Russland im Jahr 2021 mit einer verbrannten Fläche von über 17 Millionen Hektar einen neuen Rekord dar.



Wie russische Feuerwehrleute gegen die teils 40 Meter hohen Flammen ankämpften und welche Ängste die Brandbekämpfer durchstehen mussten, nachdem sie eingekesselt wurden, sehen Sie hier. Alternativ finden Sie das Video direkt oben im Artikel.