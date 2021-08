Bislang keine Opfer

20-stöckiges Wohnhaus in Mailand komplett ausgebrannt

30.08.2021, 09:24 Uhr | AFP

In Mailand ist am Sonntag ein etwa 60 Meter hohes Wohnhaus ausgebrannt. Die Bewohner waren telefonisch informiert worden und konnten das Gebäude verlassen.



Ein 20-stöckiges Wohnhaus in Mailand ist am Sonntag von einem Großbrand verwüstet worden. Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr am späten Nachmittag in den oberen Etagen des Gebäudes am südlichen Stadtrand aus und fraß sich anschließend bis zu den unteren Stockwerken durch. Opfer gab es offenbar nicht.

Die etwa 70 Familien, die in dem Gebäude lebten, seien telefonisch kontaktiert worden. "Es gibt keine Berichte über vermisste Personen", teilte die Feuerwehr weiter mit.

Die Feuerwehrleute seien von Wohnung zu Wohnung gegangen und hätten die Türen eingeschlagen, um sicherzugehen, dass niemand in den Wohnungen sei, sagte Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala dem "Corriere della Sera". Die Behörden seien zuversichtlich, dass die Bewohner rechtzeitig vor den Flammen fliehen konnten.

Der Zeitung zufolge erlitten rund 20 Mieter leichte Rauchvergiftungen. Die Feuerwehr war mit Dutzenden Löschzügen im Einsatz.