Betriebsunfall in Mönchsdeggingen

26-Jährigem fällt 800-Kilo-Aggregat aufs Bein

31.08.2021, 14:32 Uhr | dpa, t-online

Ein Mechaniker arbeitete an einem landwirtschaftlichen Häckselaggregat – doch dann verletzte er sich schwer. Der 26-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Bei einem schweren Betriebsunfall in Mönchsdeggingen (Landkreis Donau-Ries) ist ein 26 Jahre alter Mechaniker am Montagnachmittag verletzt worden. Er hatte an einem landwirtschaftlichen Häckselaggregat gearbeitet.



Das rund 800 Kilogramm schwere Aggregat löste sich jedoch aus der Halterung und fiel auf seinen Unterschenkel. Laut Polizei war es nicht fachmännisch befestigt. Der junge Mann kam mit schweren Beinverletzungen in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.