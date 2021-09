Offenbar Halt verloren

61-Jähriger stürzt an der Zugspitze in den Tod

11.09.2021, 23:36 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber des ADAC an der Zugspitze (Archivbild). Helfer musste zwei Stunden lang suchen, bis sie einen abgestürzten Kletterer fanden. (Quelle: Lindenthaler/imago images)

An Deutschlands höchstem Berg ist ein Mann beim Klettern ums Leben gekommen. Der Mann hatte sich offenbar nicht mehr festhalten können und stürzte ab.

Ein Mann ist bei einem Bergunfall an der Zugspitze ums Leben gekommen. Der 61-Jährige habe am Samstagnachmittag beim Klettern auf 2.700 Metern der Halt verloren und stürzte in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte.



Augenzeugen beobachteten das Unglück und verständigten die Rettungsstelle. Ein sofort startender Rettungshubschrauber konnte den Verunglückten, der aus Penzing in Bayern stammte, jedoch nicht finden. Ein zweiter Rettungshubschrauber barg den toten Kletterer zwei Stunden später.