Im Karwendelgebirge

Deutsche stürzt beim Bergwandern in den Tod

13.09.2021, 10:42 Uhr | dpa

Eine Deutsche ist in Tirol beim Klettern ums Leben gekommen. Offenbar stürzte sie ab, als sie sich an einem Seil festhalten wollte. Jedoch verlor sie dabei das Gleichgewicht. Die Wanderin war mit einer Gruppe unterwegs.

Bei einer Bergtour ist eine 52-jährige Deutsche im Tiroler Karwendelgebirge bei Scharnitz in den Tod gestürzt. Die Frau sei mit einer Gruppe aus Deutschland unterwegs gewesen, als sie am Samstag offenbar das Gleichgewicht verloren habe, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Die Bergwanderin hatte demnach Wanderstöcke in den Händen. Um sich an einem Stahlseil festhalten zu können, habe sie beide Stöcke in die linke Hand nehmen wollen. Dabei geriet sie den Angaben zufolge in Rückenlage. Die Frau stürzte rund 100 Meter über steiles, felsiges Gelände ab.