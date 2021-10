Folgen der vierten Welle

Täglich stecken sich in Deutschland im Durchschnitt mehr als 7.000 neu mit dem Coronavirus an. Zwar landet nur ein kleiner Teil im Krankenhaus, doch es ist zusehends eine Altersgruppe betroffen. (Quelle: t-online)

Täglich stecken sich in Deutschland im Durchschnitt mehr als 7.000 Menschen neu mit dem Coronavirus an. Nur ein kleiner Teil landet im Krankenhaus, doch hier ist zusehends eine Altersgruppe betroffen, wie t-online in einer Videoanimation aufschlüsselt.



Um zu entscheiden, ob Schutzmaßnahmen verschärft oder gelockert werden sollten, war lange die 7-Tage-Inzidenz entscheidend. Doch jetzt wird die Pandemie-Lage vor allem anhand der Rate an hospitalisierten Corona-Patienten bewertet – und die zeigt erst seit Kurzem wieder einen leichten Positivtrend.

In einzelnen Altersgruppen haben sich innerhalb der letzten zehn Wochen aber alarmierende Trends abgezeichnet. t-online zeigt, wie sich die Daten zu Covid-19-Patienten in deutschen Krankenhäusern zuletzt genau entwickelt haben.

