Wetter-Kolumne im Video

Wechselhafter Wochenstart: Hier zieht eine Regenfront übers Land

Bisher zeigt sich das Wetter im neuen Monat wechselhaft – und so bleibt es zunächst auch. Ein Streifen dichter Wolken liegt am Montag über Deutschland. Andernorts setzt sich die Sonne durch.

Von wegen goldener Oktober: Das Herbstwetter in Deutschland bleibt in weiten Teilen des Landes weiter grau. Hinzu kommt stellenweise Regen. Am Dienstag sorgt eine neue Regenfront für weiteren Niederschlag. Warme Luft treibt die Temperaturen mancherorts aber sogar noch einmal über die 20-Grad-Marke.

Wo Sie in den kommenden Tagen mit verstärktem Regen rechnen müssen und ob bei Ihnen auch die Sonne durchkommt, erfahren Sie im Video oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.