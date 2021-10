Tödlicher Unfall bei Neumark

21-Jähriger bei Bauarbeiten vom Strom getroffen

05.10.2021, 14:33 Uhr | dpa

Auf einer Baustelle in Bayern ereignete sich ein schrecklicher Unfall. Ein Kran kam gegen eine Hochspannungsleitung. Dabei erlitt ein 21-Jähriger einen tödlichen Stromschlag.

Auf einer Autobahnbaustelle in der Nähe von Neumarkt in der Oberpfalz hat ein Arbeiter am Montag einen tödlichen Stromschlag erlitten. Der 21-Jährige war auf der A3 dabei, einen Kompressor mithilfe eines Autokrans zu verladen, als der Kranausleger offenbar eine Hochspannungsleitung berührte, wie die Polizei in Regensburg am Dienstag mitteilte. Der junge Mann habe das Bewusstsein verloren und sei einige Stunden später in einer Klinik gestorben.

Der Kranführer sei durch den Stromschlag leicht verletzt worden, hieß es weiter. Die Kriminalpolizei Regensburg nahm Ermittlungen auf.