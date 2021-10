In Oberbayern

Arbeiter stirbt in Presse von Müllauto

16.10.2021, 13:41 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeugs (Symbolbild): In Oberbayern ermitteln Beamte zum Tod eines Mitarbeiters der Müllabfuhr. (Quelle: K. Schmitt/imago images)

Großeinsatz für Rettungskräfte in Oberbayern: Ein Angestellter der Müllabfuhr war in die Presse seines Fahrzeugs geraten. Die Retter versorgten ihn sofort – allerdings ohne Erfolg.

Ein Arbeiter eines Entsorgungsunternehmens ist im oberbayerischen Münsing in die Presse eines Müllfahrzeugs geraten und gestorben. Obwohl der 58-Jährige am Freitagmorgen schnell von Einsatzkräften versorgt werden konnte, sei er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war den Angaben zufolge zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei untersuche den Hergang, hieß es.