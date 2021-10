Ihr Erfahrungsbericht

Hendrik wütet in Deutschland: Wie erleben Sie den Sturm?

21.10.2021, 15:43 Uhr | Mth, t-online

Hendrik treibt bundesweit sein Unwesen. Wie erleben Sie diesen stürmischen Tag? Schildern Sie uns Ihre Sturmgeschichte!

Viele freuten sich über die für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohen Temperaturen der letzten paar Tage. Doch heute gibt es vielerorts keinen Grund zur Freude: Hendrik wütet heftig über das Land.

Aus dem Boden gerissene Bäume, weggefegte Mülltonnen, umgestürzte Lkw, von umherfliegenden Gegenständen verletzte Menschen – der Sturm am Donnerstag versetzt viele in Angst und Schrecken. Unwetterwarnungen wurden in weiten Teilen der Nation ausgerufen. In Berlin beispielsweise ruft die Feuerwehr sogar den Ausnahmezustand aus. Der Bahnverkehr wird streckenweise eingestellt.

Wie erleben Sie das Unwetter? Bleiben Sie heute zu Hause, um nicht von Hendrik erwischt zu werden? Sind Sie vielleicht selbst von einem Sachschaden betroffen oder wurden gar verletzt? Kommen Sie eventuell nicht zur Arbeit, weil die Bahn stillsteht? Berichten Sie, gern auch mit Fotos oder Videos!

So einfach können Sie Ihr Sturm-Erlebnis teilen

Schreiben Sie uns eine E-Mail an Lesermeinung@stroeer.de. Bitte nutzen Sie für Ihre Einsendung den Betreff "Sturm". Berichten Sie uns in einigen Sätzen, was Ihr Erlebnis ist. Schicken Sie im Idealfall Fotos oder Videos mit. Eine Auswahl der Beiträge werden wir unter Nennung des Namens in einem separaten Artikel veröffentlichen. Auf Wunsch publizieren wir auch anonym.