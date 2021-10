Wetter in Deutschland

Hier wird jetzt ein goldener Herbst erwartet

27.10.2021, 14:03 Uhr | dpa, t-online

Wetter in Deutschland: In Mecklenburg-Vorpommern wird am Donnerstag viel Sonne erwartet. (Quelle: NurPhoto/imago images)

Der goldene Oktober hält an: In Deutschland werden überwiegend Sonne und milde Temperaturen erwartet. Nur im Norden könnten ein paar Tropfen fallen.

In den Bundesländern bleibt es überwiegend heiter, in einigen Teilen Deutschlands werden sogar Temperaturen bis zu 18 Grad erwartet. Im Westen könnte das Wetter zwar neblig-trüb werden, Niederschlag wird aber nicht erwartet.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigten sich am Mittwochmorgen noch lokale Nebelfelder. Am Nachmittag soll die Bewölkung dann zunehmend auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Höchstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad.



Auch im Norden Deutschlands ist es zunächst stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad an der Küste und bis zu 17 Grad in Hamburg. Es soll zwar überwiegend trocken bleiben, vereinzelte Tropfen können allerdings nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Viel Sonne im Norden

In der Nacht fallen Temperaturen im Westen und Südwesten Deutschlands auf 7 bis 3 Grad, in Hessen sogar auf 2 Grad. Es können sich vereinzelt Frost in Bodennähe und dichte Nebelfelder bilden. An den Küsten bleiben die Temperaturen gemäßigt bei sieben bis elf Grad.

Am Donnerstag könnte das neblig-trübe Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bis in den Nachmittag andauern, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen 12 bis 17 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es hingegen freundlicheres Wetter mit viel Sonne. Es werden bis zu 16 Grad erwartet.