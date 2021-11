Schlimmeres verhindert

Lkw-Fahrer halten Geisterfahrer auf

09.11.2021, 14:37 Uhr | dpa

Ein betrunkener Geisterfahrer brachte viele Menschen in Gefahr: Nur weil zwei Lastwagen die Autobahn 3 blockierten und ihn stoppten, kam es nicht zu einem Massencrash.

Zwei Lastwagenfahrer haben in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) die Autobahn 3 blockiert und so einen Geisterfahrer aufgehalten. Ein 35-Jähriger sei am Montag in die falsche Richtung auf die Autobahn aufgefahren, teilte die Polizei mit.



A3: Betrunkener Geisterfahrer ist seinen Führerschein los

Zwei Lastwagenfahrer blockierten daraufhin mit ihren Maschinen die Fahrspuren und verhinderten so einen Unfall, wie es weiter hieß. Weitere Fahrer hätten den alkoholisierten 35-Jährigen und seinen Wagen auf den Standstreifen gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt, zudem muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.