Clip geht viral

Tochter platzt in Live-Ansprache von Premierministerin

10.11.2021, 11:43 Uhr | hak, RZ, Arno Wölk, t-online

Jacinda Ardern ist die Premierministerin von Neuseeland – und Mutter der dreijährigen Neve. Dass das manchmal schwer zu vereinbaren ist, wurde nun in einem Livestream deutlich.

Berufstätigen Eltern, die im Homeoffice arbeiten, dürfte diese Situation bekannt sein: "Du solltest im Bett sein, mein Schatz", sagt Jacinda Ardern mitten in einem Facebook-Livestream, in dem sie über die Covid-Politik Neuseelands berichtet. Ihre Worte richten sich an ihre kleine Tochter, die offenbar noch keine Lust auf Schlafen hat. Doch so einfach lässt sich die Dreijährige von ihrer berühmten Mutter nicht abwimmeln.

Die Szene aus dem Livestream, als die dreijährige Neve die Ansprache der Spitzenpolitikerin unterbricht und wie Jacinda Ardern darauf reagiert, sehen Sie hier oder oben im Video.