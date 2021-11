In sozialen Medien

Karnevalsvideo aus Köln löst Empörung aus

Der Karneval in Köln ist in vollem Gange. Für die Veranstaltungen auf den öffentlichen Plätzen gilt in diesem Jahr die 2G-Regel. Ein Video von scheinbaren Kontrollen sorgt nun für Empörung in den sozialen Netzwerken. (Quelle: t-online)

Der Karneval in Köln ist in vollem Gange. Für die Veranstaltungen auf den öffentlichen Plätzen gilt in diesem Jahr die 2G-Regel. Doch ein Video von sorgt nun für heftige Kritik in den sozialen Netzwerken.



Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker eröffnete den Karnevalsauftakt am Heumarkt mit einem Appell, an der frischen Luft zu bleiben, und bekräftigte erneut, dass eine Absage in diesem Jahr nicht infrage gekommen sei.



Mit Blick auf die immer dramatischer werdende Corona-Lage in Deutschland sollte der Diskussion um die Durchführung der "fünften Jahreszeit" mit strengen Corona-Regeln und Kontrollen begegnet werden. Doch ein Video sorgt derzeit in den sozialen Medien für Aufsehen und lässt an der Umsetzung in der Realität zumindest zweifeln.

Die umstrittenen Aufnahmen sehen Sie oben im Video – oder hier.