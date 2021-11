Corona in Deutschland

Im Video: Münchner Arzt packt aus – "Es ist eine Katastrophe"

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz hat einen neuen Höchstwert erreicht. Vor allem im Süden und Osten verschlechtert sich die Situation auf den Intensivstationen immer mehr. Ein Arzt spricht im Video Klartext.

Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut erneut einen Höchstwert seit Beginn der Pandemie: Bundesweit ist die 7-Tage-Inzidenz auf 277,4 gestiegen. Dadurch spitzt sich die Lage in den Kliniken im Süden und Osten Deutschlands dramatisch zu. Intensivmediziner Niklas Schneider arbeitet an der München Klinik Schwabing und spricht vor der Kamera von einer Katastrophe.

Wie das vor Ort aussieht, unter welchem Druck das medizinische Personal arbeiten muss und wie Intensivmediziner Niklas Schneider die aktuelle Lage einschätzt, sehen Sie hier oder oben im Artikel.