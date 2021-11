Auffälliger Corona-Trend

Animation zeigt: Darum ist die Impfquote im deutschsprachigen Raum so niedrig

Zwischen dem deutschsprachigen Raum und Teilen Europas gibt es einen gravierenden Unterschied in der Pandemie, wie die Zahlen zeigen. Dafür gibt es klare Gründe, wie t-online im Video aufzeigt.



Die vierte Corona-Welle greift um sich. Im deutschsprachigen Raum ist die Impfquote derzeit nicht hoch genug, um sie zu brechen. Was folgt sind erneute Lockdowns und Einschränkungen in Österreich, der Schweiz und auch in Deutschland. Doch in anderen EU-Ländern sieht es ganz anders aus.

Wie deutlich der Unterschied ist, warum Deutschland, Österreich und die Schweiz beim Impfen hinterherhinken und was die großen Unterschiede zu anderen europäischen Ländern sind, sehen Sie hier oder oben im Video.