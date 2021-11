Vor der Legalisierung

Im Video: Hier wächst schon deutsches Cannabis im Millionenwert

Die Ampelkoalition wird Cannabis wohl im freien Verkauf legalisieren. Doch schon jetzt wächst auf ersten Farmen "Gras" für Deutschland. Vor Ort werden gigantische Dimensionen deutlich.

Was hier hinter diesen 24 Zentimeter dicken Stahlwänden und unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfindet, dürften viele Deutsche noch nicht erahnen. t-online hat sich auf den Weg gemacht und mit der Kamera die erste deutsche Cannabis-Farm besucht. Größe und Sicherheitsvorkehrungen lassen vor Ort die Dimensionen erahnen.



Cannabis-Plantagen sind in Deutschland rar – doch das ändert sich womöglich bald mit einem neuen Gesetz. Es war eine seit Jahren geführte Debatte um die Legalisierung von Cannabis. Mit der CDU an der Regierungsspitze rückte das Thema in weite Ferne. Doch die Ampelparteien wollen den Verkauf von Cannabis als Genussmittel legalisieren. Für die Bundesrepublik würde das Steuereinnahmen von mehreren Milliarden Euro sowie Zehntausende Arbeitsplätze bedeuten, wie aktuelle Untersuchungen zeigen. Der Markt dafür ist riesig.

Wie die Cannabisfarmen aussehen, was sie für den Schwarzmarkt bedeuten, warum das Gras aus dem Labor so viel besser sein soll und warum es wie in einem Hochsicherheitstrakt geschützt wird, erfahren Sie hier oder oben in der Videoreportage.