Verstärkter Niederschlag

Wetterradar im Video zeigt: Hier fällt in den nächsten Stunden viel Schnee

Wintereinbruch am Adventswochenende: Viel Schnee in Deutschland – diese Regionen sind betroffen. (Quelle: t-online)

Nach einem weitestgehend milden Herbst, kommt nun, rechtzeitig zum Beginn der Adventszeit, kalte Polarluft nach Deutschland. Welche Temperaturen bei Ihnen zu erwarten sind und ob es bei Ihnen schneit, erfahren Sie in der t-online-Wetteranimation. (Quelle: t-online)

Hier schneit es am Wochenende kräftig

Schon am Freitag durften einige Gegenden leichten Schneefall genießen. Am ersten Advent wird es nun in vielen weiteren Regionen weiß. Die Wetterlage wird aber noch von etwas anderem dominiert.

Das Nordseetief "Andreas" bringt im Laufe des Wochenendes Grönland-Polarluft nach Deutschland. Der Schneefall nimmt heute und in den kommenden Tagen merklich zu – und sorgt in vielen Gegenden des Landes für einen weißen Start in die Adventszeit. Die Folgen für das Wetter sind aber verstärkte Niederschläge verschiedener Art.







Wo es am Wochenende wann schneit und in welchen Regionen andere Auswirkungen von Tief "Andreas" zu erwarten sind, sehen Sie im Video hier oder oben im Text.