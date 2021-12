Tief zieht über Deutschland

Hier haben Sie am Wochenende Chancen auf Sonne

Mitten im Advent ist es in Teilen Deutschlands winterlich geworden. Ein Tief bringt am Wochenende neuen Niederschlag. Dennoch haben einige Regionen gute Chancen auf Sonne.

In Bayern, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin ist es schon weiß geworden. Und ein Ende des Schnees ist nicht in Sicht, weiterer Niederschlag kündigt sich an. Erst am Sonntag soll sich die Wetterlage dann wieder drehen.

In welchen Regionen weiterer Schnee droht, wo Schneeregen und Regen dazukommt und in welchem Gebiet es freundlicher wird, zeigt Ihnen Wettermoderatorin Michaela Koschak anhand von Animationen und Wetterkarten im Video direkt hier oder oben.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 44-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.