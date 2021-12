Ausblick auf die kommenden Tage

Karten zeigen: Hoch sorgt für schlechtes Wetter in Deutschland – mit Ausnahmen

In der neuen Woche sorgt Hochdruckgebiet Yascha für graues Wetter und milde Temperaturen. Auch für Weihnachten gibt es nur in wenigen Regionen Chancen auf Schnee. (Quelle: t-online)

Wetterexpertin gibt Ausblick: So wird Weihnachten

Die neue Woche wird nur wenig winterlich, denn Hochdruckgebiet Yascha bringt milde Temperaturen, aber auch trübes und nasses Wetter. Auch für Weihnachten gibt es erste Aussichten.

Yascha heißt das Hochdruckgebiet, das dem Winterwetter in Deutschland vorerst ein Ende bereitet. Mit ihm ziehen dicke Wolken über das Land, zudem wird es deutlich wärmer. Damit kehrt vorerst etwas Ruhe ein, an der sich auch in der nächsten Woche nur wenig ändern wird. Auch für Weihnachten gibt es erste Aussichten, wie unsere Wetterexpertin im Video erklärt.



Welche Wetterlage sich für die Feiertage abzeichnet und ob sie sich an den Feiertagen auf Schnee freuen können, sehen Sie hier oder oben im Video.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 44-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.