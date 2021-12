Bei Schulfest

Schweres Hüpfburg-Unglück in Australien – zwei Kinder tot

16.12.2021, 04:29 Uhr | dpa

Eine Hüpfburg in eine Schule wird von Wind bis zu 10 Meter in die Luft gewirbelt. Zwei Kinder sterben, weitere werden verletzt. Die Schule hatte zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Feier zum Jahresende veranstaltet.

Bei einem schweren Unfall mit einer Hüpfburg im australischen Bundesstaat Tasmanien sind zwei Kinder gestorben. Darüber hinaus seien mehrere weitere Kinder verletzt worden, einige von ihnen schwer.



Heftiger Wind hatte die aufblasbare Burg in die Luft gewirbelt habe, teilte die örtliche Polizei mit. Die Kinder seien aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Einige Verletzte seien noch am Unfallort versorgt worden, andere in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es.

Mehrere Rettungshubschrauber und Krankenwagen waren am Unglücksort im Einsatz. Auf Fernsehbildern waren weinende Einsatzkräfte zu sehen, die das Gelände abschirmten. Es sei "eine sehr konfrontierende und erschütternde Szene", sagte die Polizeichefin von Tasmanien, Debbie Williams. Die Schule wurde nach dem Unglück geschlossen. Zahlreiche Eltern eilten zum Unfallort.

Vorfall bei Weihnachtsfeier

Die Schüler der Hillcrest Primary School in Devonport im Nordwesten Tasmaniens hätten ihre Weihnachtsfeier abgehalten und mit Aktivitäten wie der Hüpfburg das Ende des Jahres gefeiert, berichtete der australische Sender ABC.

Premierminister Scott Morrison bezeichnete den Vorfall als "unvorstellbar herzzerreißend". "Die Ereignisse, die sich heute in Devonport in Tasmanien ereignet haben, sind einfach erschütternd", sagte er.