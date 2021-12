Wetteraussichten im Video

So warm wird die Silvesternacht

16 Grad am 31. Dezember: Wetterexpertin Michaela Koschak über die Aussichten für Silvester und den Neujahrstag. (Quelle: t-online)

Nach frostigen Tagen wird es pünktlich zum Jahreswechsel fast frühlingshaft warm in Deutschland. Auch der Start in das neue Jahr zeigt sich freundlich, bevor die nächste Front heranzieht. (Quelle: t-online)

So wird das Wetter an Weihnachten und Neujahr

Nach frostigen Tagen ist es zum Jahreswechsel fast frühlingshaft warm in Deutschland. Auch der Start in das neue Jahr zeigt sich freundlich, bevor die nächste Front heranzieht.

Trotz Kontaktbeschränkungen und weitgehendem Böller-Verbot wollen viele Deutsche Silvester zumindest in kleiner Runde feiern. Nach den frostigen Weihnachtstagen gibt es für sie nun gute Nachrichten: Das Wetter in Deutschland ändert sich und es wird ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Auch das neue Jahr startet in vielen Regionen sonnig.

Wo es am letzten Dezembertag 16 Grad werden sollen und in welchen Regionen Sie die Regenjacke griffbereit haben sollten, sehen Sie hier oder oben im Video.



Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 44-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.