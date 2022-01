Beliebte Touristenattraktion

Im Video: Das "Tor zur Hölle" soll es bald nicht mehr geben

Das ist das so genannte "Tor der Hölle". In dem Krater verbrennt unkontrolliert ausströmendes Methan. Knapp 70 Meter Durchmesser und 30 Meter tief: Das "Tor zur Hölle" steht seit fünf Jahrzehnten in Flammen – bis jetzt.

Es entstand durch einen Unfall und entwickelte sich zu einem Hotspot für Schaulustige: das "Tor zur Hölle" mitten in der Wüste. Trotz Tausender Touristen soll damit jetzt Schluss sein.

Der Krater von Derweze in der turkmenischen Wüste Karakum soll geschlossen werden. Das sagte Regierungschef Gurbanguly Berdimuhamedow in einer Fernsehansprache. Aus dem riesigen Schlund strömte einst Methangas, er steht seit Jahrzehnten in Flammen. 2018 benannte Berdimuchamedow das "Tor zur Hölle" in "das Leuchten von Karakum" um.

