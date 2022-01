Behörden alarmiert

Video zeigt: Eine Gruppe kapert die Corona-Proteste – mit gefährlichem Ziel

Bundesweit kommt es zu Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Ein Teil der Teilnehmer befindet sich im Fadenkreuz der Geheimdienste. t-online-Recherchen zeigen im Video, wer dahintersteckt.

Die Corona-Demonstrationen in Deutschland schlagen immer öfter in Gewalt um. Experten warnen seit einiger Zeit vor einer Radikalisierung. Einige der Aktionen rufen jetzt sogar die Geheimdienste auf den Plan. Scheinbar harmlos und bewusst verdeckt ringt eine Gruppierung um Einfluss bei den aktuellen Corona-Versammlungen – zum Teil an der Spitze der Proteste und mit Erfolg.



Doch ihr Ziel ist größer als die Besetzung der Proteste. Auch deshalb ist der Verfassungsschutz alarmiert und bestätigt t-online auf Nachfrage die Beteiligung an den Demonstrationen. Führende Politiker warnen im t-online-Video auch die anderen Teilnehmer solcher Corona-Versammlungen.

Was die Recherchen von t-online zeigen, wie eine Karte das Engagement der Gruppierung in Deutschland rekonstruiert und mit welchen Methoden sie versucht, die Proteste für sich zu nutzen, sehen Sie im Video oben im Artikel, oder wenn Sie hier klicken.