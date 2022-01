Safari-Szene festgehalten

Giraffe verfolgt Touristen – und hat eine ungeahnte Absicht

Schaulustige treffen bei ihrer Safari auf eine Giraffe. Die kommt dem davonfahrenden Jeep immer näher und sorgt für Aufruhr. Doch der Grund für die Verfolgungsjagd überrascht.

Mit so einer Verfolgungsjagd haben die Teilnehmer einer Safari in Südafrika bestimmt nicht gerechnet. Plötzlich war eine Giraffe der Gruppe Safari-Touristen In ihrem offenen Jeep dicht auf den Fersen. Der Moment im Naturschutzgebiet bei Kwazulu Natal sorgte schnell für Verwirrung.

Die Szene im Wildreservat und was der Anlass dafür war, sehen Sie hier – oder direkt oben im Video.