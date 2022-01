Karte zeigt Wochenendwetter

Polarluft hat es in den vergangenen Tagen winterlich werden lassen. Auch der Freitag beginnt zunächst frostig, doch von Westen her zieht bereits eine neue Warmfront heran. (Quelle: t-online)

Polarluft hat es in den vergangenen Tagen winterlich werden lassen. Auch der Freitag beginnt zunächst frostig, doch von Westen her zieht bereits eine neue Warmfront heran. Und die hat es in sich.



Eine Hochdrucklage wirbelt das Wetter in den kommenden Tagen ganz schön durcheinander. Während eine Warmfront im Laufe des Freitags manchen Regionen Regen bringt, können sich andere am Wochenende auf viel Neuschnee freuen.

Wo die neue Front für kräftig Niederschlag sorgt, zeigen Ihnen Animationen von t-online – wie das Wetter bei Ihnen wird, erklärt Ihnen Michaela Koschak anhand von Wetterkarten im Video. Beides finden Sie oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.