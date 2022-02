Spektakuläres Video

70 Meter hohe Brücke in Sekunden zerstört – Autobahn gesperrt

06.02.2022, 14:07 Uhr | t-online, mt, AFP

Es ist die höchste bislang gesprengte Brücke in Deutschland: An der A45 ist eine 500 Meter lange Talbrücke zu Fall gebracht worden. Kameras hielten den aufsehenerregenden Moment fest.

Es ist die höchste bislang gesprengte Brücke in Deutschland: An der A45 ist eine 500 Meter lange Talbrücke zu Fall gebracht worden. Kameras hielten den aufsehenerregenden Moment fest.



In Wilnsdorf im nordrhein-westfälischen Siegerland ist die marode Talbrücke Rinsdorf an der Autobahn 45 planmäßig zerstört worden. Mit mehr als 70 Metern Höhe war sie nach Angaben des zuständigen Unternehmens Autobahn Westfalen die bisher höchste Brücke, die in Deutschland gesprengt wurde.

Um Punkt 11.00 Uhr drückte Sprengmeister Michael Schneider auf den Knopf. Insgesamt wurden 120 Kilogramm Sprengstoff in 1850 Bohrlöchern in der alten Brücke platziert. Die A45 war zwischen Siegen-Süd und Wilnsdorf vorübergehend gesperrt.

Die spektakuläre Szene finden Sie gleich hier oder oben im Video.