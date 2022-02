Wetterexpertin warnt

Im Video: In dieser Region droht Hochwasser

Die neue Woche bringt mit Hochdruckgebiet "Holm" milde Temperaturen, aber auch einige Herausforderungen: In einigen Gebieten drohen kräftige Schauer und große Schneemengen. In anderen könnte es zu Hochwasser kommen.

Nach dem stürmischen Wochenende hat sich der Wind, der durch die Republik fegte, wieder gelegt. Doch auch die neue Woche hat es in sich: Nachdem sich in einigen Teilen des Landes kurzzeitig die Sonne zeigt, wird es vielerorts richtig nass. In manchen Regionen zeigt sich der Niederschlag in Form von Schnee, auf andere prasseln große Regenmengen herab.

Wo es zu besonders starken Niederschlägen und sogar Hochwassern kommt und wann die Sonne sich wieder blicken lässt, erfahren Sie hier oder oben im Video.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.