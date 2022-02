Kurz vor Abriss

Hotel Pennsylvania in New York brennt

07.02.2022, 22:30 Uhr | t-online

Luftaufnahmen zeigen: Feuerwehrleute kämpfen gegen einen Großbrand in New York. (Quelle: t-online)

Riesiger Brand in Manhattan, USA: Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand im Hotel Pennsylvania. Das Hotel soll abgerissen werden. Das 103 Jahre alte Hotel war seit Ausbruch der Pandemie geschlossen.

Altes Hotel brennt: Großbrand in New York

Historisches Gebäude in Flammen: Im Hotel Pennsylvania in New York ist ein Feuer ausgebrochen. Rettungskräfte seien aktuell im Einsatz, doch Gefahr für Gäste besteht nicht.

In New York City steht das Hotel Pennsylvania in Flammen. Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichteten, steigt Rauch aus dem historischen Gebäude im Stadtbezirk Manhattan. Derzeit versuchen Rettungskräfte, den Brandherd zu finden und das Feuer zu löschen.

In dem Hotel haben bereits Abrissarbeiten begonnen. Gäste befanden sich daher nicht im Gebäude, so die US-Medien.