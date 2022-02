Trucker-Proteste

Bericht: Kanada will wegen Demos Notstandsgesetz aktivieren

14.02.2022, 17:20 Uhr | rtr

Windsor, Kanada: Am Sonntag löste die Polizei die Blockade der wichtigsten Brücke zwischen den USA und Kanada auf. (Quelle: Carlos Osorio/Reuters)

Wegen anhaltender Blockaden in der kanadischen Hauptstadt will Ministerpräsident Trudeau offenbar den Notstand ausrufen. Damit hätte der Staat Sonderbefugnisse, um gegen die Proteste vorzugehen.

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau will einem Medienbericht zufolge Sonderbefugnisse in Kraft setzen, um den Protesten gegen Corona-Schutzmaßnahmen Herr zu werden. Trudeau habe dabei jedoch keine Pläne, das Militär einzusetzen, berichtete CBC News am Montag ohne Angabe von Quellen.

Das Notstandsgesetz erlaubt der Regierung in Ottawa, sich über die Provinzen hinwegzusetzen und zeitlich begrenzte Maßnahmen zum Schutze der Sicherheit anzuordnen. Im Rahmen der Proteste war unter anderem die wichtigste Handelsbrücke zwischen Kanada und den USA versperrt worden. Die kanadische Polizei löste die Blockade am Sonntag auf. Das Stadtzentrum von Ottawa wird dagegen seit etwa drei Wochen blockiert.