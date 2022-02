"Katastrophale Verletzungen"

Schwimmer in Sydney von Hai getötet

16.02.2022, 11:53 Uhr | t-online, joh

Es ist der erste Fall seit 1963: In Sydney ist ein Schwimmer wohl von einem Hai getötet worden. Augenzeugen sprachen von furchtbaren Szenen, die sich im Wasser abspielten.

Ein viereinhalb Meter langer Hai hat im australischen Sydney offenbar einen Mann getötet. Das berichtet die "Daily Mail". Dem Bericht zufolge sprachen Zeugen am Strand von ohrenbetäubenden Schreien, Blut im Wasser und furchtbaren Szenen. Rettungskräfte seien noch am Little Bay Beach in der Nähe von Malabar im Osten Sydneys eingetroffen, konnten dem Mann allerdings nicht mehr helfen.

Auf einem Video, das in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, ist ein Teil des Angriffs zu sehen. Der Hai soll Augenzeugen zufolge den Mann in zwei Teile gerissen und ihn teilweise gefressen haben. "Jemand wurde gerade von einem Hai gefressen. Oh Mann! Oh nein! Das ist Wahnsinn. Das ist ein großer weißer Hai", ist in dem Video zu hören.

Nach Angaben der Zeitung "Sydney Morning Herald" handelte es sich um die erste tödliche Haiattacke in der Millionenmetropole Sydney seit 1963.

Ein Augenzeuge sagte dem Sender 9News, er habe Schreie gehört und einen mehr als vier Meter langen Weißen Hai im Wasser gesehen. Ein Fischer, der in der Nähe auf einem Felsen stand, berichtete, der Angriff habe sehr lange gedauert. "Der Hai hat einfach nicht aufgehört. Es war schrecklich." Ein Anwohner sagte, er habe in der Gegend zuvor noch nie Haie gesehen.

Die Polizei war unter anderem mit Krankenwagen und Helikoptern im Einsatz. Boote durchkämmten das Wasser, um nach weiteren Leichenteilen zu suchen. Zur Identität des Opfers wurde zunächst nichts bekannt. Der Strand sowie weitere Strände in der Nähe bleiben vorübergehend geschlossen. Nach einer Statistik des Taronga Zoos war es die erste tödliche Hai-Attacke in Australien in diesem Jahr.