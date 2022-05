Die hässlichen Bilder, die China verbergen will

Aktualisiert am 24.05.2022 - 16:14 Uhr

Aktualisiert am 24.05.2022 - 16:14 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die hÀsslichen Bilder, die China verbergen will

Ein internationales Medienkonsortium hat neue Belege fĂŒr die massenhafte Internierung von Uiguren in China veröffentlicht. An der Recherche sind in Deutschland der Bayerische Rundfunk und der "Spiegel" beteiligt. China bestreitet die Verfolgung der muslimischen Minderheit.