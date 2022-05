Bis zu 30 Grad: Der Mai-Sommer kommt

In den n├Ąchsten Tagen zieht sich ein Mix aus Sonne, Wolken und Gewitter ├╝ber Deutschland. Kommende Woche aber k├Ânnte es besonders in einer Region richtig hochsommerlich werden.

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Deutschland wechselhaft. Regen, Sonne, Gewitter wechseln bei oft milden Temperaturen sich ab. Zum Ende der Woche verabschieden sich die grauen Wolken allerdings ÔÇô und sommerliche Temperaturen kommen auf Deutschland zu.

Im Norden und in der Mitte des Landes ziehen im Verlauf des Dienstags die letzten Regenwolken ab. Bei etwa 14 Grad bleibt es leicht bew├Âlkt, nur hin und wieder kommt einmal die Sonne durch. In Rheinland-Pfalz und im Saarland regnet es hingegen vereinzelt. Vor allem s├╝dlich der Mosel sind bei etwa 20 Grad einzelne Schauer sowie Gewitter mit lokalem Starkregen und Windb├Âen m├Âglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am freundlichsten ist es am Dienstag im S├╝den Deutschlands. So wechseln sich etwa in Nordrhein-Westfalen Sonne und Wolken bei etwa 20 Grad ab.