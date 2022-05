Depp (58), im grauen Anzug und zeitweise mit dunkler Brille, h├Ârte den Aussagen seiner Ex-Frau aus wenigen Meter Entfernung fast regungslos zu. Er vermied Blickkontakt, hielt seinen Kopf meist gesenkt.

In seiner viert├Ągigen Aussage im Zeugenstand im Gericht des Bezirks Fairfax (Virginia) hatte Depp unter Eid abgestritten, Heard jemals geschlagen zu haben. In ihrer Beziehung habe es Streit gegeben, r├Ąumte der Schauspieler ein. "Aber niemals bin ich an den Punkt gekommen, Miss Heard auf irgendeine Weise zu schlagen, noch habe ich jemals in meinem Leben eine Frau geschlagen", betonte Depp. Heard wiederum habe ein "Bed├╝rfnis nach Gewalt" gehabt, hielt er seiner Ex-Frau vor.

Depp klagt auf 50 Millionen Dollar

Nach gut einem Dutzend Prozesstagen hatte das Team um Depp am Dienstag seine Beweisf├╝hrung abgeschlossen. Rund zwei Dutzend Zeugen waren zu Wort gekommen. In seiner Zivilklage h├Ąlt er seiner Ex-Frau vor, in einem 2018 von der "Washington Post" ver├Âffentlichten Kommentar zum Thema h├Ąusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. Dies habe seinem Ruf geschadet. Depp wird in dem Artikel nicht namentlich erw├Ąhnt. Wegen Verleumdung klagt er auf rund 50 Millionen Dollar (gut 45 Millionen Euro) Schadenersatz, Heard hat eine Gegenklage eingereicht.

Depp und Heard hatten sich 2009 bei den Dreharbeiten zu dem gemeinsamen Film "The Rum Diary" kennengelernt. Ihre Romanze begann 2011 auf einer Werbetour f├╝r den Film, nach Depps Trennung von seiner langj├Ąhrigen Partnerin, der franz├Âsischen Schauspielerin Vanessa Paradis, mit der er zwei Kinder hat.

2015 heirateten Depp und Heard, doch nach nur 15 Monaten Ehe reichte die Schauspielerin die Scheidung ein. Sie warf ihrem Mann h├Ąusliche Gewalt vor.

Ihre Beziehung sei von Beginn an "intensiv" gewesen, sagte Heard am Mittwoch. Sie habe sich "Hals ├╝ber Kopf" in Depp verliebt. "Es war wie ein Traum, absolut magisch", beschrieb sie den Beginn ihrer Romanze. Er konnte der netteste, aufmerksamste, gro├čz├╝gigste und lustigste Partner sein, bis seine "angsterregende" Kehrseite zum Vorschein gekommen sei, f├╝hrte Heard aus.

Depp angeblich unter Drogen

Vor der Jury beschrieb sie angebliche Rauschzust├Ąnde Depps, in den er v├Âllig die Kontrolle ├╝ber sich verloren habe. Doch im n├╝chternen Zustand habe er ihr gesagt, dass sie die Rettung f├╝r ihn sei. Heard gab an, dass sie 2013 mit dem Gedanken gespielt habe, Depp zu verlassen. Aber sie habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Mann, den sie geliebt habe, seine Sucht in den Griff bekommen w├╝rde.