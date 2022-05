Der Sommer kann kommen. Das Wetter in den ersten Tagen im Mai war noch wechselhaft. Doch schon bald sollen Hochdruckgebiete f├╝r deutlich w├Ąrmere Tage sorgen.

Das Wetter in den vergangenen Tagen war noch wechselhaft. Jetzt wird vor allem Sonne erwartet ÔÇô zumindest in den meisten Regionen Deutschlands. Bald k├Ânnte nicht nur die 25-Grad-Marke geknackt werden. In einer Region k├Ânnte sogar die 30-Grad-Marke fallen.