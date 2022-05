Mindestens 30 Tote bei Explosion an Luxushotel in Havanna

EinsatzkrĂ€fte suchten in den TrĂŒmmern am Wochenende weiter nach VerschĂŒtteten. "Wir durchsuchen das Innere des Hotels, wo wir weitere Tote vermuten", sagte der Erste SekretĂ€r der Kommunistischen Partei in Havanna, Luis Torres IrĂ­bar. Kubas PrĂ€sident Miguel DĂ­az-Canel dankte den EinsatzkrĂ€ften. "Sie sind unsere Helden in diesen schrecklichen Stunden", schrieb er auf Twitter. "Die SolidaritĂ€t hat obsiegt."