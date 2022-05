Wellington (dpa) - Neuseeland ├Âffnet am 31. Juli seine Grenzen erstmals wieder f├╝r Reisende aus aller Welt - zwei Monate fr├╝her als zun├Ąchst geplant.

"Neuseeland ist gefragt und dann wieder vollst├Ąndig "open for business"", sagte Ministerpr├Ąsidentin Jacinda Ardern am Mittwoch. Bereits seit Anfang Mai d├╝rfen Besucher aus 60 visabefreiten L├Ąndern (visa-waiver countries) in den Pazifikstaat einreisen, darunter aus Deutschland, ├ľsterreich und der Schweiz.