In Shanghai hat nach wochenlangem Lockdown die HĂ€lfte der chinesischen Millionenmetropole den "Null-Covid"-Status erreicht. Die Behörden meldeten am Mittwoch diesen Status fĂŒr acht der 16 Bezirke der Stadt, an den strikten Corona-Maßnahmen soll aber weiter festgehalten werden. Noch sei nicht der richtige Zeitpunkt fĂŒr Lockerungen. "Wir mĂŒssen uns darĂŒber im Klaren sein, dass die derzeitige Situation nicht stabil ist und das Risiko eines erneuten Ausbruchs weiterhin besteht", sagte der stellvertretende Direktor der Shanghaier Gesundheitsbehörde, Zhao Dandan, auf einer Online-Pressekonferenz. Kritik an seiner strikten Null-Covid-Politik von der Weltgesundheitsorganisation WHO wies China als "unverantwortlich" zurĂŒck.