Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) waren bereits vor Pandemiebeginn bundesweit rund 16 Millionen Erwachsene und etwa 800.000 Kinder und Jugendliche von Adipositas betroffen. Als adip├Âs gelten Menschen mit einem Body Mass Index (BMI) von mehr als 30, ├ťbergewicht beginnt bei einem BMI von ├╝ber 25. Der BMI wird aus K├Ârpergr├Â├če und -gewicht berechnet. Alarmierende Zahlen ver├Âffentlichte Anfang Mai auch die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem Europ├Ąischen Fettleibigkeitsbericht 2022, demzufolge mehr als die H├Ąlfte der Erwachsenen in Europa ├╝bergewichtig oder adip├Âs sind.

Individuelle Behandlungspl├Ąne

Derzeit beginne die Therapie oft zu sp├Ąt, kritisiert Wirtz. "Menschen mit Adipositas sind in Deutschland unterversorgt." Wichtig sei ein individueller Plan, der aus Ern├Ąhrungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie bestehe. Es m├╝ssten auch m├Âgliche psychische Erkrankungen abgekl├Ąrt werden. Zudem sei zu entscheiden, ob eine konservative Therapie ausreiche oder ein chirurgischer Eingriff m├Âglich und notwendig sei.

Laut einem vor kurzem im "Deutschen ├ärzteblatt" erschienenen Aufsatz werden bundesweit etwa 20 000 adipositaschirurgische Operationen pro Jahr gemacht. Die am h├Ąufigsten angewendeten Verfahren f├╝hrten zu einem Gewichtsverlust von 27 bis 69 Prozent des ├╝bersch├╝ssigen K├Ârpergewichts nach mehr als zehn Jahren, hie├č es. Allerdings sei eine lebenslange Nachsorge erforderlich.

Die Krankenkassen zahlten h├Ąufig erst die chirurgischen Eingriffe, aber keine anderen Programme, bem├Ąngelt Wirtz. "Die Folgekosten f├╝r die Gesellschaft werden dabei nicht bedacht." Das Iges Institut, ein Forschungs- und Beratungsinstitut f├╝r Infrastruktur- und Gesundheitsfragen, sch├Ątzte die indirekten Kosten der Adipositas bereits 2016 auf 6 bis 33 Milliarden Euro pro Jahr.

Es ist ein Teufelskreis: H├Ąufig schaffen es Personen mit extremem ├ťbergewicht irgendwann nicht mehr aus ihrer Wohnung und nehmen weiter zu. In Hannover ├Âffnete im August 2021 ein Spezialpflegebereich f├╝r Menschen mit starker Adipositas im Alter zwischen 30 und 60 Jahren. Nach Angaben des Betreibers Diakovere gibt es bundesweit bisher nur eine Handvoll derartiger Einrichtungen, meist mit dem Fokus allein auf der Pflege. In Hannover werden dagegen individuelle Therapiepl├Ąne aufgestellt - in Abstimmung mit dem Kompetenzzentrum f├╝r Adipositaschirurgie und der Klinik f├╝r Psychosomatik der Diakovere. Bausteine sind Bewegungsangebote, die Umstellung der Ern├Ąhrung sowie psychologische Unterst├╝tzung.