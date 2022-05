Im am Donnerstag veröffentlichten Verkehrssicherheitsreport 2022 der PrĂŒfgesellschaft Dekra "MobilitĂ€t junger Menschen" stellen die Experten die Gefahren im Straßenverkehr mit Blick auf diese Altersgruppe heraus - und zeigen auf, an welchen Stellschrauben fĂŒr mehr Sicherheit gedreht werden kann.

Vier Faktoren spielen laut Dekra eine besondere Rolle beim Unfallgeschehen junger Menschen in vielen LÀndern: Sie sind mehrheitlich mÀnnlich, mit dem Auto oder Motorrad unterwegs, zu schnell und möglicherweise alkoholisiert. Zwar ist den Daten nach die Zahl der bei UnfÀllen Getöteten oder Schwerverletzten zwischen 15 und 24 in den vergangenen zehn Jahren teils deutlich gesunken. In dieser Altersgruppe sind im Schnitt aber noch deutlich mehr Menschen bei UnfÀllen gestorben oder schwer verletzt worden als in allen anderen.