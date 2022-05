Ein unbekannter Mann hatte sich am Donnerstag bei der 83-J├Ąhrigen als Polizeibeamter ausgegeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wegen angeblicher Einbr├╝che in der N├Ąhe begleitete er die Frau den Angaben zufolge in ihre Wohnung, um gemeinsam "ihre Wertsachen zu ├╝berpr├╝fen". Nachdem sie ihm alles gezeigt hatte, verlie├č der Mann die Wohnung wieder.