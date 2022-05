Als weiteren Grund nannte er, dass f├╝r Reisen nach Gro├čbritannien seit 2021 kein Personalausweis mehr akzeptiert werde. "Zudem ist aufgrund der Wiedervereinigung 1990 alle zehn Jahre mit einer vermehrten Passbeantragung zu rechnen", f├╝gte der Sprecher hinzu. Diese bereits in den Jahren 2020 und 2021 vermutete "Antragswelle" habe sich anscheinend coronabedingt in das Jahr 2022 verschoben.

Die h├Âhere Nachfrage f├╝hrt nach Zahlen des Ministeriums auch zu l├Ąngeren Wartezeiten: Die durchschnittliche Produktionszeit von P├Ąssen sei von 10,1 Werktagen im Januar 2022 auf 18 Werktage im April 2022 gestiegen. Darin seien neben der Produktion auch der Versand und die Postlaufzeiten ber├╝cksichtigt. Vor der Pandemie betrug sie laut den Angaben bei regul├Ąren Passbestellungen 9,4 bis 10 Werktage. Dar├╝ber hinaus ben├Âtigten die Abl├Ąufe in den Kommunalbeh├Ârden Zeit.

Der St├Ądtetag NRW appelliert an die B├╝rger, m├Âglichst fr├╝h Antr├Ąge zu stellen. Nach dem Auslaufen der Corona-Beschr├Ąnkungen sei die Termin-Nachfrage in vielen St├Ądten besonders hoch. "Corona hat daf├╝r gesorgt, dass viele Menschen ihre Ausweispapiere nicht rechtzeitig neu beantragen wollten oder konnten", schilderte Dedy. In einigen St├Ądten hat sich die Zahl der ├╝ber 16-J├Ąhrigen ohne g├╝ltiges Ausweisdokument nach Einsch├Ątzung des St├Ądtetages NRW verdreifacht.